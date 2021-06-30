İsmi ve statüsü değişiyor. Anonim şirket olarak piyasalardaki yerini alıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin yeni yapısına kavuşmasını sağlayacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Denetim yine TBMM'de olacak

Kurumun adı, "Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi" oldu. Özelleştirme tartışmalarına da yeni bir madde ile son nokta konuldu.

Buna göre, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları yerli ve yabancı kişilere devredilemeyecek. Şirket yine Meclis denetiminde olacak.

Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak

Hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığına, sermayesinin tamamı ise Hazine'ye ait olacak.

Şirket, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek. Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapabilecek.

Kurum personeli sözleşmeli statüye geçirilecek. 6 ay içinde şirkette çalışmayı kabul etmeyen personel diğer kamu kuruluşlarına nakledilecek.