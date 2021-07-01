Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göcek'te sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknede makine arızası meydana geldi. Ekipler, sürüklenen tekneden 4 kişiyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye ulaştı.
Ekiplerin müdahalede bulunduğu 11 metrelik teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı.
Kurtarılan kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.
Son Haberler
- 20:39
- 20:17
- 19:52
- 19:42
- 19:39
Sıradaki Haber
İzmir'de ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz