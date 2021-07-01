Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri istihbarat neticesinde Suriye'den gelen 2 araca el koydu.

Araçtaki 10 şüpheliden 3'ünün PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde eğitim aldıkları ve örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi.

Yapılan ifade ve sorgu işlemleri neticesinde şüphelilerden birisinin ifadesinde, Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için girdiği, daha önce Suriye bölgesinde PYD/YPG içerisinde 7 ay faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG adına bombalı eyleme teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.