Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ortaca açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi.
Göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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