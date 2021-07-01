Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Bu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.