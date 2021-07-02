Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortaca açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.