Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortaca açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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