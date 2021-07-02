Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen iki önemli proje faaliyete başladı. 2014 yılından itibaren her yıl siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik düzenlenen Genç Diplomat Akademisi (GDA) programının 7'ncisi başladı.

Gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamak, gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmak ve gençlere belirtilen alanlarda farklı bakış açıları kazandırarak standart eğitime yeni bir soluk getirmek amacıyla gerçekleştirilen program için, Türkiye’nin 81 ilinden mülakatlarda başarılı olan 50 öğrenci TÜGVA Genel Merkez binasında buluştu. Genç Diplomat Akademisi açılış programı; Tanzanya Büyük Elçisi Mehmet Güllüoğlu, Sri Lankalı İnsan Kaynakları Uzmanı Mohammed Nismy Rafiudeen ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

GDA programının sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere katılım sertifikası verilecek. Gençlere Ankara’da ilgili bakanlık ve kurumları ziyaret etme imkanı sunularak içerisinde yer almayı hedefledikleri alanları birebir gözlemleme fırsatı sağlanacak.

GDA ile bir ilk daha gerçekleştirilmişti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), geçtiğimiz dönem 6.’sını tamamladığı Genç Diplomat Akademisi projesiyle bir ilki daha gerçekleştirmişti. Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim gören veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasiye ilgili duyan, bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen 18-28 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve derslerin düzenlendiği proje, Kuzey Makedonya’da hayata geçirilmişti.

Anadolu'dan ve Avrupa'dan gelen gençler TÜGVA'da buluştu

AB Erasmus+ projesi olan ve Türkiye, Fransa ve Almanya ortaklığında gerçekleştirilen Anadolu’dan Avrupa’ya Avrupa’dan Anadolu’ya Gençlik Değişimi projesi başladı! Avrupalı gençler ile Türk gençlerini bir araya getirmek ve kültürel etkileşim altında eğitsel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği projede 15-25 yaş aralığındaki 60 genç yer alıyor.

Alanında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların yer aldığı programa; yazar Mesut Özcan, Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, İbn-i Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Aslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Trük Bürokrat ve Yayıncı Rıdvan Duran, MAARİF Vakfı Başkanı Birol Akgün, Yönetim Danışmanı-Araştırmacı Yazar-STK Yöneticisi ve Gazeteci Selim Cerrah, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar gibi önemli isimler katılım sağladı.