İDO'nun, Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına deniz otobüsü seferleri başladı.

Vali Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki yolculara kaptan köşkünden seslenerek hayırlı yolculuklar diledi.

İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine, İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer katıldı.

Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Bilet için HES kodu zorunluluğu var

Sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgiye "www.ido.com.tr", İDO Mobil Uygulama ve terminallerdeki satış noktalarından erişilebiliyor. Tüm yolcular için bilet alımlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu bulunuyor.