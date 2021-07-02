Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA-İHA
Denizli'de anız yangını fabrikalara sıçradı, o anlar kamerada
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir arazide anız yangını çıktı. Alevler hızla ilerlerken işçi ve işverenler ekmek teknelerini korumak için yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.
Bozburun Mahallesi'nde boş arazide anız yangını çıktı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Fabrikaların dışarıda bulunan malzemeleri zarar gördü
Arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangında, bölgede bulunan bazı ağaçlar ile sanayi bölgesindeki bazı fabrikaların dışarıda bulunan malzemeleri zarar gördü.
Öte yandan, alevlerin bir fabrikaya dayanma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin birden rüzgarın etkisiyle fabrikaya gelmesi, ve işçilerin müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.
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