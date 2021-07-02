Bozburun Mahallesi'nde boş arazide anız yangını çıktı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Fabrikaların dışarıda bulunan malzemeleri zarar gördü

Arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, bölgede bulunan bazı ağaçlar ile sanayi bölgesindeki bazı fabrikaların dışarıda bulunan malzemeleri zarar gördü.

Öte yandan, alevlerin bir fabrikaya dayanma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin birden rüzgarın etkisiyle fabrikaya gelmesi, ve işçilerin müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.