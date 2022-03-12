Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun 2'nci kilometresinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.
Ters dönen araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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