Türk at yarışı tarihinin şampiyon tayları TİGEM'in Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştiriliyor.

Eskişehir'de bulunan tesisin safkan Arap atı yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden olduğunu söyleyen, Anadolu Tarım İşletmesi İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşletmeninin ilk kuruluşu 2. Mahmud'un talimatıyla 1815 yılına dayanmaktadır. 1815 yılında Çiftlikat-ı Hümayun adıyla kurulmuştur. İşletmemiz, bir anne babanın bebeğine baktığı özveri ve titizlikle 7/24 başında, çok sıkı takip edilerek yetiştirilmektedir"

Atlara doğumdan itibaren özel bakım yapılıyor

Anadolu tarım işletmesinde zamanında birçok şampiyonluk elde etmiş at bulunuyor. Aynı tesiste yeni doğan taylar yarışlara da hazırlanıyor.

Tayların bakımı hakkında bilgi veren Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik, "Doğum sezonumuz başladı Ocak ayından beri. Şampiyon adayımız dünyaya geldi. Taylarımız doğar doğmaz bağışıklık sistemi kontrol ediliyor. Yine annenin doğum sonrası kontrolleri devam ediyor. Taylarımıza kemik gelişimine, akciğer gelişimine vücut gelişimini sağlayacak ekstra vitamin mineral katkıları kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

2 buçuk yaşına kadar bakılan birbirinden değerli bu atlar açık arttırma ile satılarak hipodromlardaki yerlerini alıyor.

Anadolu Tarım İşletmesi'nde taylar ile birlikte 500'e yakın at bulunuyor. Osmanlı'dan miras kalan Arap atlarının ırkları da korunuyor.