Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karla kaplı yokuştan kayan kamyonet devrildi
Kağıthane'de set malzemeleri yüklenen kamyonet, karla kaplı yolda kayarak devrildi. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Altınay Caddesi'nde yaşandı. Antalya'ya set malzemeleri taşımak için yüklenen kamyonetin freni boşaldı.
Karla kaplı yokuşta kaymaya başlayan kamyonet, caddeye çıkarak devrildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza sonrası olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:11
- 17:06
- 17:05
- 17:02
- 17:05
Sıradaki Haber
Boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz