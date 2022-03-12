Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da görevli kadın polis, çantasındaki tabancasını alarak kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.
Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki parkta 4 yaşındaki çocuğu ile bulunan kadın polis memuru M.T. ile psikolojik sorunları nedeniyle açığa alındığı öğrenilen boşanma aşamasındaki polis eşi G.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, cep telefonundaki İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak yardım istedi. Bu esnada eşinin çantasındaki tabancayı alan G.T, kadını tehdit etmeye başladı.
Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle M.T. ve çocuğu bölgeden uzaklaştırıldı. Elindeki tabancayla havaya ateş açan ve uzun süre teslim olmak istemeyen G.T, polisin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası ikna edilerek teslim oldu.
Gözaltına alınan G.T, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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