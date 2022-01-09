Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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