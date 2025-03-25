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Türkiye
AA 25.03.2025 14:54

Mardin'de kardeşlik iftarı düzenlenecek

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle iftar programı düzenlenecek.

Mardin'de kardeşlik iftarı düzenlenecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın Artuklu Fuar Alanında gerçekleştirilecek olan kardeşlik iftarı, farklı din, dil ve mezheplerden vatandaşları bir araya getirecek.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da katılacak.

Müslüman, Süryani, Ezidi başta olmak üzere Mardin'de yaşayan tüm toplulukların davet edildiği iftar, kentin tarihi hoşgörü mirasına yakışır şekilde birlik ve beraberliği pekiştirecek.

Mardin'in kültürel çeşitliliğini ve kardeşlik ruhunu yansıtan iftara tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.

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