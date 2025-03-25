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Türkiye
AA 25.03.2025 13:55

İzmir'de toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı uzatıldı

İzmir Valiliği, kent genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 29 Mart'a kadar uzatıldı.

İzmir'de toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, 21-25 Mart'ta il genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Ancak kentte huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline karşı mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00.00'dan, 29.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

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