İzmir'e kruvaziyerle 2 bin 983 turist geldi

Yunanistan'daki Pire Limanı'ndan hareket eden 2 bin 170 yolculu "MSC Sinfonia" ile Rusya'nın Soçi kentinden kalkan 813 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyerler, sabah saatlerinde İzmir Limanı'na demirledi.

Gemilerdeki çoğunluğu Rus, İtalyan ve İspanyol turistler, kent merkezindeki turistik alanların yanı sıra Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Turistler, İzmir Limanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Akşam saatlerinde limandan ayrılacak olan "MSC Sinfonia" İstanbul'a, "Astoria Grande" ise Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'ya gidecek.