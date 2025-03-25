Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.03.2025 11:25

AJet'in Bişkek uçuşları başladı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

AJet'in Bişkek uçuşları başladı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendirerek Türk Cumhuriyetleri'ndeki uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Bişkek'e dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.

Törenin ardından ilk sefere katılan yolculara uçakta ikramlarda bulunuldu. 5 saat süren yolculuğun ardından uçak, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

AJet'in Bişkek uçuşları başladı

AJet, uçuş ağını büyütüyor

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri, haftada 4 gün yapılacak.

İki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacak AJet'in İstanbul-Bişkek seferleri nisan ayı itibarıyla haftada 5 güne çıkacak.

AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana, İstanbul-Bişkek hattıyla yurt dışı uçuş ağına 15'inci yeni dış hattını ekledi.

ETİKETLER
AJet Kırgızistan Orta Asya Sabiha Gökçen Havalimanı Türk Dünyası
Sıradaki Haber
Tokat'ın coğrafi işaretli yaprağından yapılan sarmalar Avrupa'ya ihraç ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor
12:40
TEKNOFEST KKTC'ye 47 bin yarışmacı başvurdu
12:28
Filistin Kızılayı: Refah'ta kuşatma altındaki 9 sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor
12:49
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
12:22
ABD Savunma Bakanı Hegseth, sızan mesajlarda savaş planlarının tartışıldığını yalanladı
12:15
Eğitim Sen'e soruşturma başlatıldı
Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti
Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ