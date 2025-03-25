Kastamonu'da eriyen karlar yolda çökmeye sebep oldu

Yoğun kar yağışı alan bölgede Duran köyü ile Söğüşler, Kepek, Başsökü ve Göller mahallelerinin ilçeye bağlantısını sağlayan yolda çökme oluştu. Yol, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular, Gössökü, Gayranca, Yorgancıoğlu ve Doğuz Gölü köylerinin ulaşımını da sağlıyordu.

Yolun kapanmasıyla köy ve mahallelerin ulaşımı alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

"Şu an çökme devam ediyor, ekipler yeniden doldurarak açacak"

Duran köyü muhtarı Adem Özcan, gazetecilere, bu sene bölgede yaklaşık 1,5 metre kar yağdığını söyledi.

Karların erimesinin ardından çökmeler yaşandığını dile getiren Özcan, "Yolda çökmeler başladı. Çatalzeytin Özel İdaresi ekipleri gelerek yolu ulaşıma açtı ama yol bir taraftan çökmeye devam etti. Dört gün boyunca yolu doldurduk. Yolu açıyoruz, o gün gece 1 metre, yarım metre yol aşağıya çöküyor. En sonunda baktık baş edemedik, yolumuz kapalı kaldı. Şu anda köyümüze ulaşımı Sinop'un Türkeli ilçesinden sağlıyoruz. Türkeli'nden yaklaşık 8-10 kilometre daha fazla yol kat ederek köyümüze gidiyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İlçeyle bağlantılarının oldukça güçleştiğini belirten Özcan, "Şu anda bizler camiye de gidemiyoruz. Yaşlılarımız bu yoldan inip çıkamıyorlar, ben kendim gencim, inip çıkabiliyorum ama yaşlılarımız camiye gelip gidemiyor. Şu an çökme devam ediyor, yağışlar dindikten sonra yolumuz Özel İdare ekipleri tarafından yeniden doldurularak açılacak" dedi.

Özcan, yolun bazı Sinop köylerine de ulaşım sağladığını ifade ederek, "Burası sadece Duran köyüne ait bir yol değil, aynı zamanda Türkeli'nin köylerine de hitap eden bir yol" bilgisini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Yağan karların birden erimesi heyelana neden oldu

Bölge sakinlerinden Ergun Usta ise "Geçtiğimiz ay başlayan yoğun kar yağışı, bu ay da sürdü. Bu zaman zarfında çok fazla kar yağdı. Yağan karların birden erimesi üzerine Çatalzeytin'de birçok köy yolunda göçmeler ve heyelanlar oldu. Duran köyünün yolu da göçtü" dedi.

Yolun ulaşıma açılması için bugün çalışmaların başlaması bekleniyor.