Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf:DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 2’si çocuk 5 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Eğreli ilçesine bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi’nde yaşayan aile, topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı.
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Ören Yenimahalle’de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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