Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tedbirler sonuç verdi, 21 günde harita yeşile döndü
[Fotoğraf: DHA]
Yeni tip koronavirüs vakalarının artması üzerine, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de 21 gün karantina uygulandı. Karantina sonrası Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar uygulamasındaki kırmızı renk yeşile döndü.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Jandarma ekipleri, girişinde önlem aldığı köye giriş ve çıkışlara izin vermedi. 14 günün sonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 1 hafta uzattı.
Köyde uygulanan 21 günlük karantina sonuç verdi. Köyün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı olan rengi yeşile döndü.
Yetkililer, köyde koronavirüs vakası kalmadığını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri Hayat Eve Sığar
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