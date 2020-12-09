Bolu'da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul'da park halinde bir cip gördü. Bir ay sonra tekrar İstanbul'a giden N.G., aynı yerde duran cipi, çalmaya karar verdi.

Bir çekici firmasını arayan N.G., 'Aracım arıza yaptı' diyerek hizmet talebinde bulundu. Adrese giden çekici sürücüsü, N.G. ile beraber park halindeki cipi çekiciye yükleyerek Bolu'ya götürdü. Bolu'da cipe farklı bir plaka takan N.G., cipi kullanmaya başladı. Bir süre cipi kullanan N.G., daha sonra cipi ıssız bir bölgeye bırakarak ortadan kayboldu.

Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.