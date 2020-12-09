İstanbul Emniyeti, 5 Aralık'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2014-2015 yıllarında Hadımköy Askeri Kışlası'nda görevli FETÖ'cü askerlerin sözde sorumlusu olduğu belirlenen Hüseyin K. yakalandı.

Sözde yönetici, adliyede suçlamaları kabul etti. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Ancak ifadelerinde, tarihleri yanlış, iletişimde olduğu diğer FETÖ mensuplarının isimlerini de farklı söylediği tespit edildi. Verdiği bilgilerin yanıltıcı olduğu tespit edilince de etkin pişmanlık yasasından faydalanma talebi reddedildi. Tutuklanarak cezaevine kondu.

FETÖ'nün sözde yöneticisi Hüseyin K, Hadımköy Kışlası’ndaki rütbeli personele talimat veriyor ve aldığı bilgileri sorumlu sözde üst yöneticisine aktarıyordu. FETÖ'cü Hüseyin K.'nın, şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı, 2007-2009 yılları arasında Nijerya’dan sorumlu sözde yönetici olduğu da tespit edildi. FETÖ'nün kontrolündeki kapatılan Fatih Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı ortaya çıkan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.