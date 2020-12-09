Kayseri kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.40'ta kalkan Türk Hava Yollarına ait THK2010 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Kayseri Havalimanı pistini pas geçti.

Nevşehir'e yönelen uçak, saat 10.20'de Kapadokya Havalimanı'na indi.