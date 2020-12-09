Olay, Kadıburhanettin Mahallesi Lojmanlar Sokak'ta meydana geldi.

Hollanda'dan Sivas'a gelen M.K, bir araç kiralama şirketinden 14 gün önce otomobil kiraladı. Kiralama süresi dolmasına rağmen aracı geri getirilmeyen firma yetkilisi İsmail Çırakbel, M.K.'yı aradı.

Telefonla müşterisine ulaşamayan firma yetkilisi, araç takip sisteminden otomobilin yarini tespit etti. Otomobili almaya giden Çırakbel, aracı terk edilmiş halde buldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Çırakbel, kiralama ücretini ödemeden kayıplara karışan M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaza yaptığı belirlenen araçta hasar oluştuğu görüldü. Yapılan araştırmada M.K.'nın sabah saatlerinde uçakla Hollanda'ya gittiği belirlendi.

"Aracı takip sistemi ile buldum"

Kiralama firması yetkilisi İsmail Çırakbel, "Arkadaş benden aracı kiraladı ve parasını ödemeden gitti. Aracı burada takip sistemi ile buldum. Geldiğimde bırakıp kaçmıştı" dedi.