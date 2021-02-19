Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa Menemen yolu üzerinde geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi yol ayrımındaki fabrika bahçesinde çıkan yangında plastik katı atıkların tutuşması sonucu alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekipler yangının çevreye sıçramaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Etiketler: Yangın
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