Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildiği duyurdu.

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana isabet etti diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına atıldı.

Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Terör örgütü masum vatandaşları hedef alıyor

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.