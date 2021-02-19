8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi.

Trabzon nüfusa oranla vaka sıralamasında ilk sırada

COVID-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı.

Buna göre Trabzon’da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.

Kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek

Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi.

Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı.

Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.

Toplu maç izlenilmesi önlenecek

Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak.

Kentte alınan kararları denetlemek için 939 kişilik, 242 ekip sahada denetimlere başladı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkati çekti.

[Fotoğraf: DHA]

"Adım başı güvenlik güçlerimize rastlamak mümkün"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

242 denetim ekibinin sahada olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, “Bunların sayısında ciddi bir artış yaptık. Sadece polisimizle değil, diğer kurum ve kuruluşlarımızla beraber 936 personelimiz şu an aktif olarak sahada. Trabzon’da adım başı güvenlik güçlerimize rastlamak mümkün. Tabi ki bu sadece bizim yapacağımız denetimlerle değil vatandaşlarımızın da kendilerini, çevrelerini denetlemesi gerekiyor. Sokakta maske ve mesafe noktasında çok sıkıntı yaşanmıyor. Aile içi oturmalar, akraba toplanmaları denetlenemiyor. Evlere giremiyoruz, evleri kontrol etme şansımız yok" dedi.