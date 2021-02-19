İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bir anlık dalgınlığınız sizi üzüntü verici olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Dikkatli ve duyarlı olun" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Ankara'da 2017'de 244, 2018'de 97, 2019'da 43 ve geçen yıl 25 kapkaç olayının yaşandığı bilgisi verildi.

