Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da kapkaç olayları yüzde 89 azaldı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olaylarının yüzde 89 azaldığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bir anlık dalgınlığınız sizi üzüntü verici olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Dikkatli ve duyarlı olun" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Ankara'da 2017'de 244, 2018'de 97, 2019'da 43 ve geçen yıl 25 kapkaç olayının yaşandığı bilgisi verildi.
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