Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 22 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.