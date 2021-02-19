Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 22 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.
Etiketler: Trafik İstanbul Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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