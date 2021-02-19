Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de vaka sayıları artıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte vaka sayılarının arttığını, bu durumun başında cenaze ve taziyelerin geldiğini açıkladı.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının arttığını söyleyerek, cenaze ve taziye ziyaretlerinin vaka artışında etkili olduğunu belirtti.
Benli, açıklamasında, “Hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır. Önlemlere hep birlikte uyduğumuz zaman başarabiliriz. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Kentte vaka artışı olan bazı mahalleler karantina altına alınmıştı.
Vaka sayılarımız artıyor.— Dr. Ali Ramazan Benli (@aliramazanbenli) February 19, 2021
Karşılaştığımız uygunsuz durumların başında cenaze ve taziyeler gelmektedir. Ayrıca hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır.
Etiketler: Koronavirüs
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