İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarının arttığını söyleyerek, cenaze ve taziye ziyaretlerinin vaka artışında etkili olduğunu belirtti.

Benli, açıklamasında, “Hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır. Önlemlere hep birlikte uyduğumuz zaman başarabiliriz. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kentte vaka artışı olan bazı mahalleler karantina altına alınmıştı.