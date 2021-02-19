İlçeye bağlı Ortacalar mevkiindeki taş ocağında operatör H.A.'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılamadı.

AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

