Şehit jandarma er Sungur'un merkez Barış Mahallesi'nde yaşayan ve evlerine büyük bir Türk bayrağı asan ailesine taziye ziyaretleri devam etti.

Anne Şirin Sungur, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

"Oğlumu kaçırmaya ne hakları vardı?"

Sungur, oğlunu terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile eylem yaptığını belirterek, "Allah hakkımı bırakmasın, hakkımı onlardan alsın. Oğlumu sağ olarak vereceklerini bekliyorduk ama ölüsünü verdiler. Oğlumu kaçırmaya ne hakları vardı? Çok çabaladım ama oğlumu bırakmadılar" diye konuştu.

"Bu bayrak bizim bayrağımızdır"

Oğlunu 6 yıldır beklediğini dile getiren Sungur, "Allah devletimizi var etsin. Bu bayrak bizim bayrağımızdır. Allah Türkiye'yi başımızda eksik etmesin. Türkiye onları kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı. Allah bizim hakkımızı alsın, onları perişan etsin" dedi.