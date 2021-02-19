Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de Gara katliamına tepki yürüyüşü
Hakkari'de, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile teröre lanet okudu.
Hakkari'de kadını, erkeği, genci yaşlısı binlerce kişi, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin ardından tepki yürüyüşü düzenledi.
Hakkari'de Gara katliamına tepki yürüyüşü yapılıyor. https://t.co/bPARwVZCpi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2021
Yürüyüşe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve binlerce Hakkarili katıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" pankartlar açan kent sakinleri, "Kahrolsun PKK" sloganları da attı.
Yürüyüş, Valilik önünde yapılan basın açıklaması ile sona erdi.
Etiketler: Terör Örgütü
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