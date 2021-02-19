Ekipler, faaliyetten men edilen Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki makaron fabrikasında kaçak üretim yapıldığını tespit etti.

Fabrikaya baskın yapan ekipler, 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.