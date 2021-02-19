Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak üretilen 6 milyon 442 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da ruhsatsız üretim yapılan fabrikada 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, faaliyetten men edilen Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki makaron fabrikasında kaçak üretim yapıldığını tespit etti.
Fabrikaya baskın yapan ekipler, 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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