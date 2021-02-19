Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Bağcılar ve Arnavutköy'de ürettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 2 ilçede düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 8 bin 305 şişe içki ile 1200 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.