Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçenin belirli noktalarında yapılan çalışmada, 3 araçta arama yapıldı, 1177 paket gümrük kaçağı sigara, 164 paket çay ve 7 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'inin kaçakçılığa muhalefet, 1'inin de "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.