Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Siirt'te emniyet ekipleri Eruh ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirilirken 18 kişi de yakalandı.
Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
İlçenin belirli noktalarında yapılan çalışmada, 3 araçta arama yapıldı, 1177 paket gümrük kaçağı sigara, 164 paket çay ve 7 paket nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'inin kaçakçılığa muhalefet, 1'inin de "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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