Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip kentleri arasında yer alan İstanbul'da hayalet ağlarla mücadele gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesini Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yürütüyor.

Genellikle petrol türevlerinden imal edilen bu ağlar, su altında "hayalet avcılık" yapıyor.

Bazı türlerin açlıktan ölmesine, boğulmasına ya da uzuvlarını kaybetmesine sebep oluyor.

Maltepe, Tuzla, Yeşilköy ve Adalar bölgesi en çok hayalet ağların görüldüğü noktalar. Terkos ve Büyükçekmece gölü de yasağa rağmen avcıların hedefinde.

200 kilometre ağa el konuldu

İstanbul İl ve Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, açıklamasında şunları ifade etti:

"Yaklaşık 200 kilometre yani 200 bin metre ağa biz el koyduk. Uzatma ağıdır işte misina ağı. Ağırlık misina ağı iç sularda bu sadece yaptığımız çalışmalarda buna el koyduk. Bunun yanında tabi yüz bin civarı belki de pinter var, kafes sistemleri var onlar hariç.

Bunlar misina ağlar hem parçalanıyor, mikron anlamında çözülüyor. Zaman içerisinde dolayısıyla göldeki balık bunu tüketiyor. Ayrıca bu içme suyu havzası olduğu için bir şekilde bizim de buna karışmamız mümkün oluyor."

Dünya genelinde de rakamlar çarpıcı. Her yıl bin ila iki bin kilometre uzunluğunda ağ denizlere terk ediliyor.