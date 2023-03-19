Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 02:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya-Kayseri yolunda yoğun kar: Birçok araç mahsur kaldı
Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken Malatya-Kayseri yolu kısmen trafiğe kapandı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.
Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu.
Mart karına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yoğun kar yağışının etkili olduğu Mazıkıran Geçidi'nde ilerlemekte zorluk çekti.
[Fotoğraf: İHA]
Tırların makas attığı geçitte Kayseri istikameti kısmen trafiğe kapandı. Ekipler yolu trafiğe açabilmek için kar küreme çalışmalarına başladı.
Yolda çok sayıda araç mahsur kaldı
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken Pınarbaşı-Gürün yolu ise ulaşıma kapandı.
Birçok araç karayolunda mahsur kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kayseri Malatya Kar Yağışı
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