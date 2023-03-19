Ataşehir Mahallesi Akyüzlü Sokak'ta, Y.S.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu her iki araçtaki 7 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.