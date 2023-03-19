Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Ataşehir Mahallesi Akyüzlü Sokak'ta, Y.S.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu her iki araçtaki 7 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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