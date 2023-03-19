Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Silivri'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü D.G. ile yanındaki A.P. ve S.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, A.P'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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