Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü D.G. ile yanındaki A.P. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ç'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, A.P'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.