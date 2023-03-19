Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 00:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, İHA
Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oluyor: Sokaklar göle döndü
[Fotograf: İHA]
Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da 4 gün aradan sonra yeniden sağanak etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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