Asrın felaketi geride birçok acı hikaye bıraktı. Enkazın altında kalan fotoğraflarda ise eski, mutlu günlerin hatırası.

O hatıralar yakınlarının bulması umuduyla enkaz çevresinde muhafaza ediliyor.

Enkaz kaldırma çalışması yapan işçiler hayatını kaybedenlerin hatıraları yok olmasın diye farklı bir yol izledi. Çıkarılan fotoğraftan karneye varan birçok hatıra çevredeki ağaç ve duvar diplerine asıldı.

Anıların içinde, salgın döneminde iki arkadaşın çektirdiği bir fotoğraf, bir çocuğun ilk adımlarını attığı an da var. Yürek sızlatan karelerde herkes hayatta, tüm aile bir arada.

Tüm bu anılar hayatını kaybedenlerin hatıralarını bulmak isteyen yakınlarının acılarını bir nebze de olsa hafifletiyor.

Günler sonra enkaza gidenler yakınlarına ait fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşıyor.

Kamera: Mutlu Bozkurt