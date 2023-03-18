Arabası ile çadır kente gidiyor, çadırları tek tek dolaşıp kurabiye dağıtıyor.

Kurabiyeleri bazen elden veriyor bazen de çadırların önüne bırakıyor. Onu özellikle çocuklar heyecanla karşılıyor.

Bölgeye İzmir'den giden 49 yaşındaki Sahir Kapucu, 4-5 gün içerisinde 10 binin üzerinde kurabiye yaptı.

"Bunları paketleyip tüm aileler tüm çadır kentlere bizzat kendimiz dağıtıyoruz. çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz amacımız bu şu an ben burada çalışıyorum diğer usta arkadaşlarımız da başka şehirlerde hepimiz dağıldık."

"Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer"

Küçüklerin tercihi elbette çikolatalı kurabiyeler. Kapucu, depremzedelere yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Burada günün erken saatlerinden başlayıp kurabiye üretimi yapıyoruz akşama kadar zor oluyor, gerçekten zor oluyor ama akşam giderken gerçekten hafifliyorum çocukların gözündeki mutluluk her şeye değer."

Kamera: Faruk Ayaz



