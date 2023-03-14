Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi'ndeki Bahçeobası mezrasında yaşayan 45 yaşındaki Döne Yavuz, ilk depreme il merkezinde kız kardeşi Hatice Sözen'in evinde yakalandı.

Ağır hasar gören binadan yara almadan kurtulan Döne Yavuz, 12 yaşındaki oğlu Osman, 9 yaşındaki kızı Cansu, kardeşi Hatice Sözen ve 16 yaşındaki yeğeni Irmak Sözen'i alarak mezraya döndü.

Aynı gün yaşanan ikinci depremde mezradaki evin çökmesi sonucu Yavuz ve Sözen aileleri enkaz altında kaldı.

6 saat sonra enkaz altından kurtarıldılar

Döne Yavuz, oğlu Selçuk ve eşi Ali Yavuz, 6 saat sonra askerler ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Osman ve Cansu Yavuz ile Hatice ve Irmak Sözen ise hayatını kaybetti.

Onlar Karadut Bahçe İlkokulu'nda okuyan son 2 öğrenciydi. Öğretmenleri 2 öğrenciye eğitim vermek için Göksun ilçesinden üç vasıta değiştirerek köye her gün geliyordu.

Okul son mezunlarını veremeden kapandı

Elbistan merkezli ikinci depremde yaşamını yitiren iki kardeşin ardından okul kapandı.

İki mevcutlu Karadut Bahçe ilkokulu’nun öğrencilerinden geriye yaptıkları resimler, kitapları ve oyuncaklar kaldı.

"Kahvaltı yapacaktık ve duvarlar üzerimize devrildi"

Yaşadıklarını yerleştirildikleri konteynerde gözyaşıyla anlatan Yavuz, "Kahvaltı yapacaktık, tam o sırada deprem oldu ve duvarlar üzerimize devrildi. Çocuklarım, kardeşim ve yeğenim öldü, biz de yaralı enkazdan çıkarıldık" dedi.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu belirten Yavuz, "Çocuklarımı evimin çevresinden 2 metre uzağa göndermezdim. Okula götürüp getiriyordum. Çok zor, Allah herkese sabır versin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemezmiş. Diğerleri de ciğerlerimdi. En küçük bacımdı, yeğenimdi. Depremden kaçtık dedik, içine gömüldük" ifadelerini kullandı.

"Kuzularımın belki sende kokusu vardır"

Aileyi ziyaret eden Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Deprem sonrası bu acı haberi duyunca gerçekten yüreğimiz sızladı, çok büyük hüzün yaşadık" dedi.

Anne Döne Yavuz'un talebi üzerine Akpınar, vefat eden çocukların öğretmeni olan ve depremin ardından Kayseri'ye giden Sevgihan Çiftçi'yi telefonla aradı.

Yavuz, telefonla görüştüğü Çiftçi'ye "Kuzularımın belki sende kokusu vardır, ne olur bir kere yanıma gel. Okula gidiyorum bulamıyorum, belki oralarda kuzularımın kokusu vardır. Sana sarılıp kuzularımın kokusunu alırım. Ben kuzularımı nerede bulayım?" diye konuştu.

Çiftçi, teskin etmeye çalıştığı Yavuz'un en kısa zamanda yanına geleceğini söyledi.