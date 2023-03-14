Fırtına, sel, şiddetli yağış, kar, hortum… 2022 yılı Türkiye’de meteorolojik olaylar açısından hayli hareketli geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Türkiye 2022 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu’na göre geçtiğimiz yıl, bin 30 sıra dışı hava olayı yaşandı. Özellikle 20 yıldır artış eğiliminde olan sıra dışı hava olaylarında geçtiğimiz yıl en yüksek noktaya ulaşıldı. 2021’de bin 24, 2020’de ise 984 sıra dışı hava olayı kaydedilmişti.

Yıl boyunca yaşanan sıra dışı hava olaylarının başını yüzde 33,6 ile şiddetli yağışlar aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,4 ile fırtına, yüzde 18,5 ile dolu, yüzde 11,7 ile kar takip etti. Diğer sıra dışı hava olayları ise şöyle: Yüzde 4,1 yıldırım düşmesi, yüzde 2,7 heyelan, yüzde 2,5 don, yüzde 2,1 çığ, yüzde 1,9 hortum, yüzde 0,9 orman yangını, yüzde 0,3 sis, yüzde 0,2 kum fırtınası.

[Grafik: TRT Haber]

2022 yazı sıcak geçti

2022 yılı, 14,5 derece ile "en sıcak yedinci yıl" oldu. Kış mevsimi ortalama sıcaklığı 4,5 dereceyle mevsim normallerinin 0,6 derece üstünde seyretti.

İlkbahar mevsiminin ortalama sıcaklığı 11,8 derece ölçüldü. Bu sıcaklık 1991-2000 ilkbahar mevsimi ortalama sıcaklığına göre 0,6 derece azalma gösterdi.

Geçtiğimiz yıl yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24,6 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991-2020 yaz mevsimi ortalama değerlerinin 0,6 derece üstündeydi.

Sonbahar mevsiminde ise ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 1,2 derece üzerinde seyretti. 2022 yılı sonbahar hava sıcaklığı ortalaması 16,5 derece ölçüldü. Bu, geride kalan 52 yılın en sıcak 6’ncı sonbaharı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl en düşük sıcaklık 18 Ocak’ta -34,4 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin gösterdiği en yüksek sıcaklık ise 15 Temmuz’da Şırnak'ın Silopi ilçesindeydi. O gün Silopi'de sıcaklık 47,9 dereceyi gördü.

[Grafik: TRT Haber]

En fazla yağışı Mersin'in Konur Köyü aldı

Ve yağışlar… 2022 yılı alansal yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12,1 azalma gösterdi. 2021 yılı yağışlarına göre ise yüzde 4 azalma gözlendi.

Yağışlar özellikle İzmir’in kuzeyi, Bursa, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Iğdır, Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinde normale göre yüzde 40’tan fazla azalma kaydetti. Buna karşın Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Mersin’in doğu kesimlerinde yüzde 40-60 aralığında artış gözlendi.

Aylara göre bakıldığında ise Türkiye geneli nisan, mayıs, temmuz, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında yağışlarda normale göre azalma yaşandı. En fazla yağış 87,3 mm ile ocakta meydana geldi. Oransal olarak ise en fazla artış yüzde 60 artma ile haziran ayında gerçekleşti.

[Grafik: TRT Haber]

Nisan ve aralık ayı yağışları ise normal değerlere göre yüzde 50’den fazla azalma gösterdi.

En fazla yağış alan yer Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Konur Köyü oldu. 29 Ocak’ta Konur Köyü’nde metrekareye 451,9 kg yağış düştü. Yılın en fazla yağış alan ili ise Rize oldu. Rize'de 5 Ağustos’ta metrekareye 140,7 kg yağmur yağdı.

Grafik: Nursel Cobuloğlu