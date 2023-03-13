Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, fay hattı üzerindeki dağ köyü Beybostan'ı da vurdu. Köyde yaşayanların çoğu farklı bölgelere gitti, yalnızca 5 hane kaldı. Resul, Enes ve Hasan ise köyde kalan çocuklar. Okulları fay hattının üzerinde olduğu için yıkıldı. Çocuklar da yıkılan okullarının bahçesinde vakit geçiriyor. Kar tatilinde Adıyaman'a giden öğretmenleri depreme kent merkezinde yakalanarak hayatını kaybetti.

"Köyde top oynayacak başka çocuk yok"

"Deprem sabah geldim, okul yok" diyor Hasan kameramıza. "Gün içinde top oynuyoruz burada, başka oynayacak kimse yok" diye ekliyor. Resul ise öğretmeninin öldüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor.

48 haneli Beybostan'da 10 ev yıkıldı, 23 ev ağır hasar gördü. Köyde kalan 5 aile hayvanların bakımı, tarlada budama ve ilaçlama gibi işleri sürdürüyor... İstekleriyse köylerine konteyner gelmesi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Fay hattı üzerindeki 230 köyde iki kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı.

Çevre köylerde ise ağır hasar bulunmuyor.