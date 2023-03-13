Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya-Antalya kara yolunda kar engeli
[Fotograf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Konya-Antalya kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
İlçe merkezinde sağanak yağmur etkili olurken özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
Trafik ekipleri tarafından Seydişehir ilçesi çıkışı Marangozlar Kavşağından itibaren zaman zaman araç geçişine izin verilmezken, yolda kalan araçlar ile sürücülerin kurtarılması ve yolun tekrar trafiğe açılmasıyla akış sağlanıyor.
Karayolları ekipleri tarafından aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
Etiketler: Antalya Konya Kar Yağışı
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