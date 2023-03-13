Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından birçok afetzede, Gaziantep'teki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Evi yıkılan ya da ağır hasar alan 1026 depremzede, yerleştirildikleri 2 yurtta hem psikososyal destek görüyor hem de etüt, kütüphane, oyun alanı, spor kursu gibi imkanlardan faydalanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız, her dönem olduğu gibi bu dönemde de vatandaşlarımın yanındadır. Şu anda Gaziantep'te 1026 depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. Bunun yanı sıra 120 kamu personelimiz de burada barınmaktadır. Depremden hepimiz çok etkilendik ama ayağa kalkacağız ve bunun için çalışıyoruz. Gaziantep'in tüm ilçe ve bölgelerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şu anda kontenjanımız tam anlamı ile doldu. Tüm odalarda misafirlerimiz var. Buranın ardından ilçedeki yurtlarımızı açtık. Tüm yurtlarımızı misafirlerimize açarak devam edeceğiz. Burada yalnızca barınma yok. İçerisinde bulunduğumuz tesiste; psikososyal destek odalarımız, özel eğitim sınıflarımız var. Üniversite eğitimi görenler için uzaktan eğitimine devam edebileceği bilgisayar sınıflarımız var. Kütüphane ve spor salonlarımız var. Burada aynı zamanda birçok branşta sportif kurslar veriyoruz" dedi.

"Depremzede kardeşlerimiz için her şeyi yapmaya hazırız"

Depremzedeler için sosyal market de kurulduğunu hatırlatan Özbay, "Burada sosyal marketimiz bulunuyor. İçerisinde; kıyafetten bebek bezine, bebek mamasından hijyen malzemelerine kadar her şeyi vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Depremzedeler için burada 3 öğün yemek çıkarıyoruz. Oda temizliklerini vatandaşlarımız yapıyor. Odalarımız oldukça kullanışlı. Burada misafir ettiğimiz sürece elimizden gelen her şeyi depremzede kardeşlerimiz için yapmaya hazırız" diye konuştu.