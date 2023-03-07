Sevgihan Çiftçi Kahramanmaraş'taki Hacılar Köyü'nde öğretmenlik yapıyordu.

Çalıştığı Karadut Bahçe İlkokulu'nun sadece iki öğrencisi vardı.

Sevgihan Öğretmen depremde hayatını kaybettiği iki öğrencisine ağlıyor

Cansu ve Osman Yavuz kardeşler dördüncü sınıfa gidiyordu, asrın felaketi onları hayattan kopardı. Çok sevdikleri okulları kimsesiz kaldı.

Sevgihan Öğretmen depremden kurtuldu ama yitirdiği öğrencileriyle birlikte onun da ruhu enkaz altında kaldı.

Çünkü kilometrelerce yol kat ederek eğittiği, emek emek büyüttüğü öğrencilerini kaybetti.

"Çok üzgünüm, duygularımı ifade edemiyorum"

Sevgihan Çiftçi, Cansu ve Osman Yavuz kardeşlerle ilgili şunları anlattı:

"Göksün merkezde ikamet ediyorum ve köyümüze geliş gidiş yapıyordum. Elice'ye kadar öğretmen servisi ile Elice'den sonra da öğrenci servisleri ile gidiyordum. Köy 40 kilometre uzaklıktaydı. Biri 9 yaşındaydı diğeri 11. Başarılı öğrencilerdi, bu sene birinci dönem takdir almışlardı. Çok masum çocuklardı. Çok küçüklerdi, bu sene mezun olacaklardı. Atlatamıyoruz bu durumu. Çok üzgünüm, duygularımı ifade edemiyorum."

İlkokul son mezunlarını veremeden kapandı

Abla kardeşten geriye çok sevdikleri öğretmenleriyle çektirdikleri bu fotoğraf karesi kaldı.

Karadut Bahçe İlkokulu son mezunlarını veremeden kapandı.

